جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لحالة الطفل المصرى "ياسين حسام" المصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، حيث يرقد بالعناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى.
ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة، حرص القائم بعمل وزير الصحة المصرى، لتوفير مكان لعلاج الطفل "ياسين" وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، حيث يصل صباح الأحد 31 أغسطس إلى القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة: توفير طائرة مجهزة لنقل طفل مصاب بسرطان الدم من السعودية إلى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.