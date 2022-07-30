الهجرة: توفير طائرة مجهزة لنقل طفل مصاب بسرطان الدم من السعودية إلى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لحالة الطفل المصرى "ياسين حسام" المصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، حيث يرقد بالعناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى.

ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة، حرص القائم بعمل وزير الصحة المصرى، لتوفير مكان لعلاج الطفل "ياسين" وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، حيث يصل صباح الأحد 31 أغسطس إلى القاهرة.