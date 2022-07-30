وزيرة الهجرة: توفير طائرة مجهزة لنقل طفل مصري مصاب بسرطان الدم من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 03:32 مساءً - أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، اليوم السبت، تخصيص طائرة مجهزة طبيا لنقل الطفل المصري "ياسين حسام" المصاب بسرطان الدم، من "أبها" بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر غدا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة (مصر الخير).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة حالة الطفل المصري المصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، حيث يرقد بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

وثمنت وزيرة الهجرة، حرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة، على توفير مكان لعلاج الطفل "ياسين" وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، حيث يصل صباح الأحد 31 أغسطس إلى القاهرة.

وقالت وزيرة الهجرة إن التنسيق جاء استجابة لاستغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر؛ حيث انتهى التأمين الطبي للطفل ولم يعد يغطي تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما جرت موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفي السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه فور تلقي استغاثة ولي أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.

وتابعت الوزيرة إن الطفل محجوز بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.