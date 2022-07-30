القباج: الكشف على 14220 من سائقى الحافلات المدرسية

جدة - نرمين السيد - تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تقريرا عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، على مدار العام الدراسى 2021 / 2022.





وأوضح التقرير أنه تم الكشف على 14220 سائقا، وتبين تعاطى 114 منهم للمخدرات "حشيش، ترامادول، مورفين، تعاطى متعدد".

وأكدت الوزيرة أن من ثبت تعاطيه للمخدرات تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، مضيفة أنه سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرة بين سائقى حافلات المدارس طوال فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تكثيف الحملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة ويتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ وانخفضت نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية لـ0.8% بعدما كانت 12% عام 2015، وتستهدف الحملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، كما يتم أيضا التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خصوصا المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

‏‪ ‬

وأشار عثمان إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطي سائقى أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

‏‪ ‬

يأتى ذلك مع تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطى المخدرات، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أى مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما فى حالة اكتشاف تعاطيه وهو يباشر عمله يتم فصله‪ .