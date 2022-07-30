بالفيديو.. سعد لمجرد يطرح أغنية خاصة للعاهل المغربي.. عاش الملك حبيبنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 02:22 مساءً - طُرحت أمس الجمعة أغنية عاش الملك حبيبنا، لـ الفنان سعد لمجرد، التي أهداها لملك المغرب محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على العرش.

"عاش الملك حبيبنا" اشترك في أدائها السوبر ستار المغربي سعد لمجرد، والأسطورة الإسبانية "نيكولاس رييس" مؤسس وعضو مجموعة "جيبسي كينغ" الشهيرة برفقة ‏أعضاء الفرقة، وصاغ كلمات الأغنية بالدارجة المغربية المؤلف "مصعب العنزي".

وكتب الكلمات الإسبانية "نيكولاس رييس" ونجله "يوهان رييس"، وهي من ألحان المغربي "رضوان الديري" في حين تم التوزيع الموسيقي بالقاهرة تحت إشراف عضو فرقة "واما" الفنان والملحن “نادر حمدي”.

"عاش الملك حبيبنا" هي فكرة وتنفيذ وإشراف "مصعب العنزي"، تم الاشتغال عليها بشكل احترافي، حيث اعتمد على أمهر العازفين الإسبان في عزف آلة الغيتار على الطريقة التي اشتهرت بها مجموعة "جيبسي كينغ"، وزاد من رغبة الإبداع حماس "نيكولاس رييس" الذي يعد من أشد المعجبين بشخصية العاهل المغربي قائد ثورة البناء والتنمية في المغرب، وما حققه للمملكة من تطور وتقدم على مستويات مختلفة وهو ما دفعه لإشراك نجله في كتابة الاغنية التي تعد بمثابة بطاقة حب تعكس عمق العلاقات المغربية - الاسبانية التي تربط البلدين حكومة وشعبا والضاربة في عمق التاريخ، ورسالة حلم كل إسباني ومغربي لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يخدم البلدين والمنطقة ككل.

ولم يخف الأسطورة "نيكولاس" سعادته بالمساهمة في هذه الأغنية الوطنية، حيث اعتبرها بصمة فنية متميزة في مساره الفني، ورسالة منه للتعبير عن الحب الصادق الذي يكنه للمغرب ملكا وشعبا.