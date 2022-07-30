إدارة الشكاوى بـ”الهجرة” تنجح في إعادة مصري من الأراضي الليبية بعد اختفائه...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 02:22 مساءً - في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى ومقترحات المواطنين والحرص على الاستجابة لها، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا قدمه السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، حول موقف متابعة مشكلات المصريين بالخارج، خلال شهري مايو ويونيو 2022، والمتابعة مع الجهات المختصة لحلها.

وقد أشادت وزيرة الهجرة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة لحل مشكلات المصريين بالخارج، معربة عن شكرها للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وممثلي الجهات المختلفة، لما يبذلونه من جهود للاستجابة للمصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة استجابت لطلب مقدم من مواطن مصري يفيد اختفاء شقيقه في ليبيا منذ 18 شهرا، والذي كان يعمل لدى إحدى الشركات الليبية، إلا أنه تم القبض عليه هناك دون معرفة الأسباب.

وعلى الفور، بدأت الوزارة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في كل من مصر وليبيا للتعرف على ملابسات الموقف، وتقديم المساعدة القانونية أو إخلاء سبيله حال عدم الإدانة.

وبالتواصل مع الأشقاء في ليبيا وبالتنسيق مع أجهزة الدولة، تم الإفراج عن المواطن المصري وحرصت الوزارة على المتابعة أولا بأول حتى عودته بسلام إلى أرض الوطن.

وإذ تهيب وزارة الهجرة بالمصريين في الخارج الحفاظ على سلامتهم الشخصية بالبعد عن أماكن التوترات، وتؤكد أن الدولة تحرص على رعاية أبنائها بالخارج وتقف إلى جانبهم في مختلف المواقف.