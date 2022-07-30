عضو لجنة العفو الرئاسي: قرارات العفو قوة دفع لنجاح الحوار الوطني و”مد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 02:22 مساءً - قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي إن قرار العفو الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وما سبقه من قرارات متعلقة بالعفو ممن لم يتورطوا في دماء ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية.

وأضاف الخولي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - أن هذه القرارات تسهم إلى أبعد مدى في إرساء حالة من الأجواء الإيجابية في ظل ما تخوضه مصر من عملية الحوار الوطني، مؤكدًا أن قرارات الرئيس لها أثر بالغ لدى كل الأطراف السياسية وداخل المجتمع المصري.

وأوضح أن قرارات العفو الرئاسي ترسي مبادئ التسامح داخل البلاد والقدرة على بناء جسور من التشاركية بين كل الأطراف في عملية البناء في الحاضر والمستقبل، إلى جانب مد جسور الثقة والتضامن بين كل الأطراف في عملية البناء السياسي.

وأكد أن هذه القرارات تؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للتواجد والتعبير عن نفسها، فضلًا عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وهم (هشام فؤاد محمد عبد الحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وأحمد سمير عبد الحي علي، وطارق النهري حازم حسن، وعبد الرؤوف خطاب حسن خطاب، وطارق محمد المهدي صديق وخالد عبد المنعم صادق صابر).