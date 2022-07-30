السفارة المصرية في كوتونو تستقبل وفد هيئة الرقابة الإدارية المصرية المشارك في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 02:22 مساءً - استقبلت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة مصر في كوتونو، وفد هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء د.محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذي شارك في اجتماعات شبكة البرلمانيين الأفارقة لمناهضة الفساد (APNAC)التى عُقدت فى بنين خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٢.

هذا، وأوضحت السفيرة المصرية أن وفد هيئة الرقابة الإدارية يشارك فى اجتماعات شبكة البرلمانيين الأفارقة لمناهضة الفساد ممثلاً عن اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية والذي فازت مصر برئاسته من عام 2022 إلى عام 2025. كما أشارت السفيرة إلى إعلان اللواء د.محمد سلامة أثناء المؤتمر عن تجديد المنحة الرئاسية المصرية لعدد 180 من الكوادر الأفريقية بهيئات مكافحة الفساد، وذلك في إطار الدعم المصري لعملية مكافحة الفساد في أفريقيا، مؤكدًا أن الفساد يعوق دول القارة الإفريقية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر .