طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحانات الدور الثانى فى 9 مواد

جدة - نرمين السيد - بدأت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022، صباح اليوم السبت، حيث أدى 51 ألفا و590 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، الامتحانات فى 9 مواد امتحانية (3 مواد فترة أولى- 6 مواد فترة ثانية) داخل 447 لجنة امتحان.





وبحسب بيان صحفى، صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كل السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأداء الامتحانات، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة تتواصل مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية للوقوف على مدى الاستعداد لأداء امتحانات اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه لجان سير الامتحان.

كما تابع عمارة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدى والغش الإلكترونى باستخدام التليفون المحمول، لافتا إلى أنه لم تسجل أى حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

وانطلقت امتجانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022، اليوم السبت، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 9 أغسطس المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى لهذا العام 2022، بلغ حوالى 221 ألفا و827 طالبا وطالبة بكافة النوعيات كالتالى: 111534 صناعى، 41795 زراعى، 64542 تجارى و956 فندقى.

وبلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى لهذا العام (447) لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفنى كالتالى: 238 صناعى، 120 تجارى، 84 زراعى و5 فندقى.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثانى عام 2022، فى المواد ذات الورقة الامتحانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10/8/2022 وتنتهى يوم الخميس الموافق 11/8/2022.