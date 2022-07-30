جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة - فى بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) - "عام هجرى سعيد.. نتمنى لكم كل صحة والنجاح والسعادة، كل عام وجميع أصدقائنا المصريين بألف مليون خير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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