سفارة مصر بكوتونو تستقبل وفد الرقابة الإدارية المشارك فى «مناهضة الفساد»

جدة - نرمين السيد - استقبلت أمل عفيفى، سفيرة مصر فى كوتونو، وفد هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذى شارك فى اجتماعات شبكة البرلمانيين الأفارقة؛ لمناهضة الفساد (APNAC) التى عُقدت فى بنين خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2022.





وأوضحت السفيرة المصرية، أن وفد هيئة الرقابة الإدارية يشارك فى اجتماعات شبكة البرلمانيين الأفارقة؛ لمناهضة الفساد ممثلاً عن اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية والذى فازت مصر برئاسته من عام 2022 إلى عام 2025. كما أشارت السفيرة إلى إعلان محمد سلامة أثناء المؤتمر عن تجديد المنحة الرئاسية المصرية لعدد 180 من الكوادر الأفريقية بهيئات مكافحة الفساد، وذلك فى إطار الدعم المصرى لعملية مكافحة الفساد فى إفريقيا، مؤكدًا أن الفساد يعوق دول القارة الإفريقية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.

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