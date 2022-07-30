هيئة الدواء: بروتوكول تعاون مع شركة ساندوز مصر للأدوية لتنفيذ برنامج التدريب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 01:25 مساءً - شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وشركة ساندوز مصر للأدوية لتنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الصيدلة، وذلك بمقر الهيئة بكفر الجبل.

قام بالتوقيع كل من الدكتورة/ رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور/ سامح الباجوري، رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز مصر للأدوية.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور/ أيمن الخطيب – نائب رئيس الهيئة، والدكتور / ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات هيئة الدواء المصرية، ولفيف من السادة عمداء كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

ويمثل البروتوكول شراكة قوية بين هيئة الدواء والجامعات المصرية والقطاع الخاص ( ممثلاً فى شركة ساندوز مصر للأدوية)؛ لتنفيذ أول برنامج للتدريب الصيفي لطلبة كليات الصيدلة؛ لتنمية مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات والجدارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، والمساهمة في تطوير المسار المهنى، ومن المقرر انعقادة فى الفترة من ١٤ إلى ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢.

وتدعو الهيئة الطلبة الراغبين في التسجيل والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج التدريبي؛ للتسجيل على الرابط التالي:

‏https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠"، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي.