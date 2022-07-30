كشف طبى بالمجان على 2500 مواطن بالبدرشين ومنشأة القناطر

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية والتى تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة الجيزة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.





وأكد راشد أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وفى ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التى تم تنظيمها على مدار يومين بمراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر فى إطار خطه الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن القافلة الأولى تم تنظيمها على مدار يومين بقرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين وقد قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1435 مواطن بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات التى بحاجة لذلك.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة والتى شملت توقيع الكشف الطبى فى تخصصات (الباطنه 196 حالة – الأطفال 202 – النساء وتنظيم الأسرة 229– الجلدية 221 – الأسنان 162 – المسالك 222 – العظام 201)، مؤكداً حرص المحافظة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع القرى والوحدات المحلية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

كما اطلع محافظ الجيزة على نتائج القافلة العلاجية الشاملة التى تم تنظيمها بقرية أتريس بمركز ومدينة منشأة القناطر والتى قدمت خدمات الكشف الطبى على مدار يومى الجمعة والسبت لأكثر من 1065 مواطنا مع صرف الأدوية بالمجان للمرضى وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات.

وقد ثمن محافظ الجيزة الدور الحيوى الذى لعبته القوافل فى تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، موجهاً الشكر للأطقم الطبية المشاركة وللتعاون المثمر مع وزارة الصحة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جهته، أشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة الدكتور سامح العشماوى إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، لافتا إلى أن القوافل تتضمن أيضا عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث).