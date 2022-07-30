هيئة الدواء: بروتوكول تعاون لتنفيذ برنامج التدريب الصيفى لطلبة الصيدلة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وشركة للأدوية لتنفيذ برنامج التدريب الصيفى لطلبة كليات الصيدلة، وذلك بمقر الهيئة بكفر الجبل.





قام بالتوقيع كل من الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التطوير الفنى وتنمية القدرات، والدكتور سامح الباجورى، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور أيمن الخطيب – نائب رئيس الهيئة، والدكتور ماهر الدمياطى، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات – وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات هيئة الدواء المصرية، ولفيف من عمداء كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

ويمثل البروتوكول شراكة قوية بين هيئة الدواء والجامعات المصرية والقطاع الخاص؛ لتنفيذ أول برنامج للتدريب الصيفى لطلبة كليات الصيدلة؛ لتنمية مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات والجدارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى، والمساهمة فى تطوير المسار المهنى، ومن المقرر انعقادة فى الفترة من 14 إلى 25 أغسطس 2022.

وتدعو الهيئة الطلبة الراغبين فى التسجيل والاستفادة من الخدمات التى يقدمها البرنامج التدريبى؛ للتسجيل على الرابط التالى من هنا

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يأتى ذلك فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى لكافة العاملين فى شتى مجالات التصنيع الدوائى.