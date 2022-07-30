«حياة كريمة» تصل قرية الميات فى أبومناع بدشنا (صور)

جدة - نرمين السيد - إنجازات غير مسبوقة شهدتها القرى المتاخمة فى حضن الجبل بمركز دشنا، بمحافظة قنا، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى تعد أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم.





وشهدت القرى تشييد أول وحدات سكنية على الطابع الريفى، لتلحق بكل وحدة، حظيرة لتربية الماشية، لتلبية متطلبات المستهدفين من المزارعين ومربى الماشية، بقرية أبومناع شرق، بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب بدشنا.

من جانبه، يقول زين الدين مسعود، أحد أهالى مركز دشنا، لـ"دوت الخليج" إن مبادرة "حياة كريمة"، والتى استهدفت إنشاء عمارات سكنية خاصة بالطابع الريفى، وألحقت فيها حظائر لتربية المواشى، تعد خطوة مهمة فى أعمال استكمال هدف المبادرة فى تطوير نمط ومستوى المعيشة بالقرى، خصوصا للمواطنين من المزارعين ومحبى تربية الماشية.

وتابع مسعود، أن الوحدات السكنية التى تتيح للشباب والأهالى الحصول على مسكن خاص، كامل التشطيب بالإضافة إلى توفير حظيرة لتربية الماشية والأغنام، تهدف للقضاء على العيد من المخالفات، أهمها التعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بالبناء، الذى يؤدى إلى إهدار المزيد من أجود الأراضى الزراعية وتجريفها، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية لتوفيرها حظائر ماشية ملحقة خلف الوحدات السكنية.

وأوضح المهندس عمرو أحمد شرف، المهندس المسؤول عن تنفيذ مشروع الإسكان، أن الوحدات السكنية يتم تشييدها على مساحة 4200 متر مربع، بواقع 4 عمارات، مكونة من 4 طوابق فى كل طابق وحدتين سكنيتين على مساحة 90 مترًا، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ وصلت 75% من الإنشاءات، والتى من المستهدف تسليمها على التشطيب النهائى.

وتابع المسؤول عن تنفيذ المشروع، أن تمت مراعات تطبيق كل الاشتراطات البنائية فى الوحدات بالإضافة إلى تشييدها على الطراز الحديث، وملحق بكل شقة حظيرة، طبقا لطبيعة المنطقة، وسط تيسيرات كبيرة من الوحدة المحلية والمحافظة، لتسليم المشروع فى الوقت المحدد.

وقال حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، لـ "دوت الخليج"، إن العمارات السكنية التى يتم إنشاؤها حاليا بقرية أبومناع شرق، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، والتى تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإشراف أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مركز دشنا.

وأشار جيلانى إلى أن الجميل فى تلك العمارات السكنية الجديدة، والتى اتبعتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هى أن تواكب البيئة الريفية التى تم إنشاء العمارات فيها، حيث تم إلحاق حظيرة مواشى لكل وحدة سكنية لتربية الماشية فيها.

وأكد جيلانى، أن الوحدات السكنية والحظائر الملحقة بها، تمت مراعاة البيئة الريفية والطبيعة المتعلقة بتربية الحيوانات، لعدم عزوف المواطنين المستحقين منها، أو تضررهم من الانتقال من مسكنه، خصوصا أن البيئة التى شيدت فيها العمارات، تستهدف المواطنين من أهالى القرية المزارعين ومربو الماشية والأغنام.

وأشاد رئيس الوحدة المحلية بمبادرة حياة كريمة لما تمثله من نقلة حضارية لأهالى قرى محافظة قنا، حيث حققت المبادرة نجاحا كبيرا فى تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب دورها فى تأهيل مساكن الأسر الأولى بالرعاية، وتوصيل كل المرافق إليها، بالإضافة إلى مراعاة كل الاشتراطات البنائية والمعمارية التى تواكب طبيعة الموقع والأهالى.