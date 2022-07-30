«البحوث الإسلامية» يستقبل العام الهجرى بـ«بَرّ الأمان»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جهود المجمع فى التوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة ملامسة قضايا الناس اليومية والسعى إلى الاستفادة من المواسم الدينية فى تقديم الحلول اللازمة لهم فيما يواجههم من مشكلات.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد: "إن الهجرة المباركة اشتملت على مجموعة مهمة من الدروس والقيم المهمة التى نحن جميعًا بحاجة إلى تطبيقها والاستفادة منها فى واقعنا الحالى فى ظل التحديات المختلفة التى نواجهها جميعًا".

وأوضح عيّاد أن محاور الحملة تركز على ضرورة هجرة السلوكيات المنحرفة التى تؤثر بالسلب على الفرد وعلى المجتمع بأثره، وأن أمن الناس وأمانهم لا يمكن أن يتحقق فى ظلّ الترويج لهذه السلوكيات ونشرها بين الناس، كما تستهدف أيضًا التأكيد على أهمية هجرة أفكار المشككين الذين يجنّدون إمكاناتهم لنشر أفكارهم المغلوطة وفرض آرائهم غير المنضبطة بغية إثارة الفتن فى المجتمع وتشكيك الناس فى أمور دينهم.

وأضاف الأمين العام أن الحملة تستهدف بيان القيم العامة للهجرة وكيفية إسقاطها على واقعنا المعاصر، مثل حب الوطن وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، وضرورة العمل على استقراره وأهمية التعاون والإحساس بالآخرين وخاصة وقت الأزمات وضرورة التعايش المشترك بين الجميع واحترام العهود والمواثيق وأهمية التوكل على الله، عز وجل، بعد الأخذ بالأسباب وتوزيع الأدوار، وأن يؤدي كل فرد دوره في المجتمع حتى يزدهر ويستقر وبيان أن الاتحاد والعمل الجماعى هو الضمانة الأقوى لعبور كل المحن ومواجهة الصعاب.

وأشار عيّاد إلى أن الحملة يتم تنفيذها عن طريق التوعية المباشرة من خلال انتشار وعاظ وواعظات الأزهر في مختلف أماكن تواجد الجمهور على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى النشر الإلكترونى على موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للمجمع.