القوي العاملة: تعيين 2468 منهم 20 قادرون باختلاف بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 12:28 مساءً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2468 شاباً، من بينهم 30 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6320 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 1924 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 12 منحة مولود جديد بإجمالي 24 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحتي رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4000 جنيه .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير - عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1121 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 143 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية 227 منشأة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش علي 485 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 267 محضراً للمنشآت المخالفة، ومنح 356 مهلة قانونية ، والموافقة على 59 ترخيص لمنشأة.

يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.