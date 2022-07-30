الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل تلاميذ إحدى الأكاديميات لتنمية القدرات

جدة - نرمين السيد - استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، عددا من التلاميذ بإحدى الأكاديميات لتنمية القدرات البشرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.





وقام ضباط وأفراد الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بتوزيع بعض الهدايا على التلاميذ (أعلام - كتيبات إرشادية بقواعد وتعليمات الحماية المدنية)، كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة، وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها. من جهتهم، توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما صغار السن.

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