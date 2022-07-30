فتح باب حجز أراضى المقابر بنظام اللحد لقاطنى بدر والشروق والعبور

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لعدد 212 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة 40م2 للمقبرة بمدينة بدر، وذلك للمقيمين بمدن "بدر - الشروق – العبور" بنظام حق الانتفاع.





وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتقدم الراغبون فى الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة بدر، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 31-7-2022 إلى 31-8-2022 بجهاز مدينة بدر فى مواعيد العمل الرسمية.

وحول شروط الحجز، قال: يشترط فى المتقدم لحجز قطعة أرض المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا "مواطن مصرى الجنسية" وليس شخصا معنويا "شركة أو مؤسسة"، ومن قاطنى إحدى مدن "بدر - الشروق - العبور"، وألَّا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج - الزوجة الأولاد القصر" وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة "الزوج - الزوجة – الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية فى موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.