وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتقدم الراغبون فى الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة بدر، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 31-7-2022 إلى 31-8-2022 بجهاز مدينة بدر فى مواعيد العمل الرسمية.
وحول شروط الحجز، قال: يشترط فى المتقدم لحجز قطعة أرض المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا "مواطن مصرى الجنسية" وليس شخصا معنويا "شركة أو مؤسسة"، ومن قاطنى إحدى مدن "بدر - الشروق - العبور"، وألَّا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج - الزوجة الأولاد القصر" وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة "الزوج - الزوجة – الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية فى موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب حجز أراضى المقابر بنظام اللحد لقاطنى بدر والشروق والعبور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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