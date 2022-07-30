حياة كريمة مهنئة بالعام الهجرى: نعاهد أنفسنا بالسير على هدى الله وحب الخير

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى: "كل عام ونحن نعاهد أنفسنا بالسير على هدى الله وحب الخير لكل الناس، كل عام وأنتم بخير".

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا، الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الإفتاء، أن يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا، وأن يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا.