انخفاض إصابات حوادث الطرق فى مصر بنسبة 9.3% (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز، وفقا لإنفوجراف نشره مركز معلومات الوزراء، أن الدقهلية صنفت كأعلى المحافظات فى إصابات حوادث الطرق فى 2021، والأقصر أقلها.

وأوضحت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات، عن عام 2021، أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ 51511 إصابة خلال 2021، مقابل 56789 إصابة فى 2020 بنسبة انخفاض 9.3%.

وحسب النشرة تصدرت محافظة الدقهلية القائمة بأعلى عدد إصابات بـ 11630 إصابة، وأقل عدد إصابات فى محافظة الأقصر، بلغ 102 إصابة عام 2021.

وتابع التقرير أن شهر يوليو أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق بـ 4918 إصابة، بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور، بـ3710 إصابات عام 2021، وبلغ عدد المتوفين 7101 متوفى عام 2021، مقابل 6164 متوفيًا عام 2020، بنسبة ارتفاع 15.2%.