وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات مرضى الغسيل الكلوى يتم توفيرها بمستشفيات الوزارة، التابعة للقطاع العلاجى، والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات المؤسسة العلاجية.
وأضاف عبدالغفار، أنه يتم تحديث قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل دورى، لحصر المنتفعين الفعليين وتوفير كل ما يخص المرضى من أدوية ومستلزمات طبية، بجانب قياس القدرات الفعلية للوحدات التى تقوم بخدمة المرضى لتقدير احتياجات التوسع بتلك الوحدات.
ومن جانبه، قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، إنه تم إنشاء وتشغيل وحدتين للغسيل الكلوى للأطفال بمستشفيى البطحاء بمحافظة الفيوم، ودمياط العام، منوهًا إلى العمل على إنشاء وحدتى غسيل كلوى للأطفال بمحافظتى المنوفية وقنا.
وأشار الفيل، إلى أنه تم توفير 1150 ماكينة غسيل كلوى ضمن خطة الإحلال والتجديد بجميع المحافظات، للمساهمة فى القضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الفشل الكلوى، مع إمكانية استيعاب مرضى جدد.
وذكر الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أنه تم تدريب 462 فردا من الأطقم الطبية بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة، من خلال 24 دورة تدريبية تم عقدهم خلال الفترة من شهر نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2022، منوهاً إلى البدء فى تنفيذ التدريب للعام المالى الجديد 2022-2023 بمستهدف 72 دورة تدريبية، لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوى من أطباء وفنيين وتمريض، وللارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى 6 شهور.. تقديم الخدمة العلاجية بمستشفيات الصحة لـ32 ألف مريض كلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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