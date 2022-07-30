فى 6 شهور.. تقديم الخدمة العلاجية بمستشفيات الصحة لـ32 ألف مريض كلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية مجانا لـ32 ألفا و550 مريض كلى، بجميع المستشفيات والهيئات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجارى، وذلك فى إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة وتعزيز الوقاية، والحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات مرضى الغسيل الكلوى يتم توفيرها بمستشفيات الوزارة، التابعة للقطاع العلاجى، والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات المؤسسة العلاجية.

وأضاف عبدالغفار، أنه يتم تحديث قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل دورى، لحصر المنتفعين الفعليين وتوفير كل ما يخص المرضى من أدوية ومستلزمات طبية، بجانب قياس القدرات الفعلية للوحدات التى تقوم بخدمة المرضى لتقدير احتياجات التوسع بتلك الوحدات.

ومن جانبه، قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، إنه تم إنشاء وتشغيل وحدتين للغسيل الكلوى للأطفال بمستشفيى البطحاء بمحافظة الفيوم، ودمياط العام، منوهًا إلى العمل على إنشاء وحدتى غسيل كلوى للأطفال بمحافظتى المنوفية وقنا.

وأشار الفيل، إلى أنه تم توفير 1150 ماكينة غسيل كلوى ضمن خطة الإحلال والتجديد بجميع المحافظات، للمساهمة فى القضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الفشل الكلوى، مع إمكانية استيعاب مرضى جدد.

وذكر الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أنه تم تدريب 462 فردا من الأطقم الطبية بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة، من خلال 24 دورة تدريبية تم عقدهم خلال الفترة من شهر نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2022، منوهاً إلى البدء فى تنفيذ التدريب للعام المالى الجديد 2022-2023 بمستهدف 72 دورة تدريبية، لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوى من أطباء وفنيين وتمريض، وللارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.