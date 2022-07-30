الحكومة تنفى فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 11:23 صباحاً - كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء،

وأكدت أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

وأشارت إلي أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.