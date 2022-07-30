ورشة عمل للاستفادة من البحث العلمى فى تنمية الصناعات التعدينية

وتهدف الورشة إلى الاستفادة من البحث العلمى فى مجال الهزات الأرضية (الطبيعية والصناعية) فى أعمال التفجير، وتقليل أثرها على البيئة المُحيطة، وكذلك دراسات المحاجر والكشف عن الخامات، مما يُساهم فى اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لأعمال التفجير، التى تستخدم فى توفير المواد الخام اللازمة للصناعات التعدينية.
وأشار رئيس المعهد إلى مشاركة العديد من المتحدثين من مختلف الجهات المعنية من وزارة الدفاع وشركات الأسمنت، لتحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات وزيادة أواصر التعاون بين المعهد وتلك الجهات والهيئات.
وأوضح الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل ورئيس مشروع مراقبة تفجيرات المحاجر بالمعهد، أن برنامج ورشة العمل يستهدف إلى عرض أحدث المُخرجات البحثية ونتائج أعمال الرصد والمراقبة، أثناء الفترة الماضية، والتطور الذى ينتهجه المشروع لتحقيق التنمية المُستدامة فى الصناعات التعدينية، وفق رؤية مصر 2030.
الجدير بالذكر أن المعهد يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الدفاع، بمراقبة تأثير التفجيرات الناتجة من محاجر شركات التعدين فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا للضوابط الفنية التى تُقرها الدولة للحفاظ على بيئة سليمة نظيفة آمنة من أى تأثير سلبى على المنشآت القريبة من تلك المحاجر والمصانع.
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