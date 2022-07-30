طلاب الدبلومات يؤدون امتحان الدور الثانى فى اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وبدأت اليوم امتحانات الدور الثانى للدبلومات الثانوية الفنية بكل نوعياتها (صناعى، زراعى، تجارى، فندقى)، وتنتهى يوم الثلاثاء 9 أغسطس المقبل.

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