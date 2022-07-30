الهجرة تنجح فى إعادة مصرى اختفى 18 شهرا فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الوزارة استجابت لطلب مقدم من مواطن مصرى يفيد اختفاء شقيقه فى ليبيا منذ 18 شهرا، والذى كان يعمل لدى إحدى الشركات الليبية، إلا أنه تم القبض عليه هناك دون معرفة الأسباب.

وأوضحت أن الوزارة بدأت فى التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية فى كل من مصر وليبيا للتعرف على ملابسات الموقف، وتقديم المساعدة القانونية أو إخلاء سبيله حال عدم الإدانة.

وأضافت: بالتواصل مع الأشقاء فى ليبيا وبالتنسيق مع أجهزة الدولة، تم الإفراج عن المواطن المصرى وحرصت الوزارة على المتابعة أولا بأول حتى عودته بسلام إلى أرض الوطن.