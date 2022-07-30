البابا تواضروس يدشن كنيسة القيامة المقدسة والسيدة العذراء بحى الظاهر (صور)

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كان قداسة البابا، وصل إلى الكنيسة الساعة السابعة من صباح اليوم، وكان فى استقبال قداسته الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى والآباء كهنة الكنيسة، وعزفت فرق الكشافة موسيقاها ترحيبًا بقداسة البابا، ثم أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين الكنيسة.
ورتل خورس الشمامسة لحن استقبال الأب البطريرك لحظة دخول قداسة البابا إلى الكنيسة، لتبدأ بعدها صلوات التدشين.
ودشن قداسته والأب المطران والآباء الأساقفة مذبح الكنيسة على اسم القيامة المقدسة والقديسة مريم العذراء كما تم تدشين حضن الآب وأيقوناتها.
وألقى قداسة البابا عظة القداس وجعل عنوانها "الكنيسة مصنع القديسين" وتناول تحت هذا العنوان أربعة محاور هى: الكلمة المقدسة، الأسرار المقدسة، الصحبة المقدسة، الخدمة المقدسة.
شارك فى صلوات التدشين والقداس الذى تلاها عشرة من الآباء الأساقفة، إلى جانب نيافة الأنبا أنطونيوس.
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