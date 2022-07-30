البيئة تطلق الماراثون السنوى من أجل مكافحة التغيرات المناخية بالإسكندرية

وذلك بالتعاون مع محافظة الاسكندرية ومديرية أمن الاسكندرية وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وهيئة الاسعاف لتأمين المتسابقين، وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بوعى الشباب بالأخطار التى تهدد البيئة ومنها قضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الماراثون هذا العام يهدف إلى التوعية بهذة بقضية وسبل مواجهة آثارها السلبية، وحشد طاقات الشباب للمشاركة الإيجابية فى هذه القضية الهامة، كما تم أيضاً خلال الفعالية إلقاء الضوء على مشكلة المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وطرق الحد منها من خلال البدائل الآمنة والصديقة للبيئة.
شارك فى الماراثون ما يقرب من 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والفئات، حيث بدأ الماراثون من أمام قلعة قايتباى التاريخية الى مكتبة الإسكندرية والعودة لمسافة 10 كم.
جديراً بالذكر أن منطقة قلعة قايتباى تعد من أهم المناطق التاريخية المطلة على ساحل البحر المتوسط، وكانت مهددة من ارتفاع مستوى سطح البحر، وقد قامت الدولة من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإنشاء عدد من المشروعات الضخمة لحماية هذا المكان التاريخى الهام وتم تأمينه بالكامل ضد أى آثار سلبية محتملة بسبب التغيرات المناخية.
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