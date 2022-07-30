الهجرة: تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لحل مشكلات المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقريرا قدمه السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، حول موقف متابعة مشكلات المصريين بالخارج، خلال شهرى مايو ويونيو 2022، والمتابعة مع الجهات المختصة لحلها.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى ومقترحات المواطنين والحرص على الاستجابة لها.

وأشادت الوزيرة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة لحل مشكلات المصريين بالخارج، معربة عن شكرها للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وممثلى الجهات المختلفة، لما يبذلونه من جهود للاستجابة للمصريين بالخارج.

وفى السياق ذاته، أوضحت مكرم أن الوزارة استجابت لطلب مقدم من مواطن مصرى يفيد اختفاء شقيقه فى ليبيا منذ 18 شهرا، والذى كان يعمل لدى إحدى الشركات الليبية، إلا أنه تم القبض عليه هناك دون معرفة الأسباب.

وبدأت الوزارة فى التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية فى كل من مصر وليبيا للتعرف على ملابسات الموقف، وتقديم المساعدة القانونية أو إخلاء سبيله حال عدم الإدانة. وبالتواصل مع الأشقاء فى ليبيا وبالتنسيق مع أجهزة الدولة، تم الإفراج عن المواطن المصرى وحرصت الوزارة على المتابعة أولا بأول حتى عودته بسلام إلى أرض الوطن.