وزير التنمية المحلية يتابع مع وفد برنامج الأغذية العالمى ملفات التعاون

جدة - نرمين السيد - وأعرب شعراوى، فى بداية اللقاء عن تقديره للمبادرات والبرامج التى يقوم البرنامج بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة فى المحافظات المصرية وعلى رأسها تنفيذ مشروع تنمية محلية مستدامة فى 72 قرية ووحدة محلية بـ 6 محافظات هى أسوان والأقصر والمنيا والفيوم وبنى سويف وقنا، لجعلها قرى ريفية مستدامة ونموذجية وتمكين المرأة فى تلك القرى خصوصا فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية المشروع والذى يتم تنفيذه حاليا فى حوالى 72 قرية حتى الآن، ويتضمن ضمن مجالاته تدريب السيدات وتمكينها لإتاحة التمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر ومساعدتها فى عمليات تسويق منتجاتها.

وأكد حرص الوزارة على استمرار وزيادة هذا التعاون خلال الفترة القادمة لتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ المشروعات والتواصل مع المحافظات وتوفير احتياجات المواطنين والإشراف على منظومة التطوير المؤسسى.

كما أشار إلى سعى الوزارة المستمر لبناء نظام محلى متطور وقادر على متابعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم بمختلف المحافظات.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تنفيذ أكثر من 15 برنامجا تدريبيا لحوالى 500 من منسقى مشروع إدارة محلية مستدامة فى الوحدات المحلية المستهدفة على عدد من الملفات الأساسية لعمل الإدارة المحلية ودعمها بشاشات ذكية وأجهزة التابلت، بالإضافة إلى تقديم شرح وافى لعملية الاستخدام بكل وحدة محلية وتصميم وتسليم المطبوعات الخاصة بالمشروع.

وأشاد شعراوى، بالتدريب الذى حصل عليه الموظفين الذين تم اختيارهم، لا سيما فى موضوعات وملفات مهمة لعمل الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية بما يساهم فى بناء قدرات العاملين، خصوصا فى مجالات المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات والتطوير المؤسسى والتخطيط والتواصل مع المواطنين.

ومن جانبه أعرب برافين أجراوال، عن تطلعه خلال المرحلة القادمة لصياغة خطة استراتيجية شاملة لمبادرات ومشروعات برنامج الأغذية فى المحافظات المصرية خلال الفترة من 2023-2027 بمشاركة وزارة التنمية المحلية والتى تعتبر كشريك رئيسى فى تنفيذ تلك المبادرات، وعرض مدير البرنامج بعض ملامح الرؤية التى سيعمل عليها البرنامج خلال الفترة المقبلة فى المحافظات والقرى المستهدفة.

ورحب وزير التنمية المحلية، بتلك الرؤية والتى يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى قرى الريف استكمالا لمبادرة "حياة كريمة"، مشيرا الى إمكانية البدء فى تنفيذها على عدد محدود من القرى ويتم بعد ذلك تعميها على باقى المحافظات مع ضرورة الدقة فى الاختيار.

وأكد شعراوى، على أهمية الشراكة الحالية بين الوزارة والبرنامج وحرص الوزارة على استكمالها خلال السنوات القادمة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مصغرة تقوم باستكمال التنسيق لضمان جعل القرى المستهدفة متكاملة وشاملة من جميع الخدمات والأنشطة ودعم المنتجات التى تتميز بها القرية لتمكين الأسر ودعمها صحيا واجتماعيا واقتصاديا والاهتمام بالقرية بصورة شاملة ودعم الميزات التنافسية فى القرى.

كما شهد اللقاء استعراض آخر تطورات مشروع منصة "أيادى مصر" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة "إى أسواق مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التى تتميز بها المدن المصرية عبر المنصة بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة بالمحافظات.

وتم الإشارة إلى زيادة عدد البائعين المسجلين على المنصة بصورة مستمرة، وجارى الانتهاء من تطوير وتحديث الموقع الالكترونى الخاص بالمنصة وإعداد حملة إعلامية عنها بما يساهم فى زيادة وتوسيع الإنتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها داخليا وخارجيا.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى المشاركات الأخيرة لمنصة "أيادى مصر" فى الجناح المصرى الذى عقد على هامش معرض قمة المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية، كذلك على هامش المنتدى الحضرى العالمى فى بولندا وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون للمنصة حضور فى المنتديات والمعارض والأسواق الدولية.

وأكد أن المنصة تدعم بقوة الحرف اليدوية والتراثية والحرفية المنتشرة فى القرى بالمحافظات حيث سيساهم التسويق الإلكترونى فى الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها وتحسين دخل الأسر.

كما أشاد برافين أجراوال، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة بجهود وزارة التنمية المحلية وجميع العاملين على الجهود المبذولة على أرض المحافظات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسعى البرنامج لاستمرار التنسيق مع الوزارة والمحافظات لنجاح مجالات التعاون المشتركة والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة.

وأكد أجراوال، حرص البرنامج على تقديم الدعم للمشروعات التى تقوم بها الوزارة واستكمال مجالات التعاون المشترك خلال الفترة الماضية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من مشروع البوابة الجغرافية "الجيومكانية" للوزارة التى تم إطلاقها مؤخرا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وإحدى الشركات العالمية والتى تضم الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة وذلك على خرائط جغرافية والتواصل بين الوزارة والمواطنين بما يدعم عمليات إتخاذ القرار.

وتم الإشارة إلى إنه جارى الإنتهاء من الإصدار الثانى للبوابة والذى سيضم عدد من المشروعات والملفات الخاصة بالوزارة والمحافظات ومنها برنامج مشروعك وإدارة الأزمات على مستوى المحافظات، حيث تم فى الإصدار الأول ضم برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومنظومة المخلفات الصلبة والخطط الاستثمارية والقضية السكانية، ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين الجانبين لتحدث المعلومات والبيانات التى يتم رفعها على البوابة بما يدعم تحقيق اللامركزية وأهداف برامج التنمية التى تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار محمود شعراوى، إلى أن اللقاء شهد أيضا استعراض جهود البرنامج فى الانتهاء من التطوير المؤسسى والإدارى والتقييم المالى لصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى زيادة دوره بالقرى لتوفير قروض ميسرة للمواطنين لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم أيضا بحث إمكانية التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى فيما يخص إطلاق الوزارة لبعض المبادرات التى تهم القارة الإفريقية فى مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، خصوصا فى إطار الاهتمام الذى توليه الوزارة للتعاون مع دول إفريقيا فى الملفات المرتبطة بالمدن المستدامة والقضايا التى تهم مواطنى القارة.