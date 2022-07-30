تهنئة الرئيس السيسى للشعب المصرى ببداية العام الهجرى تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بالعام الهجرى الجديد)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هنأ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى قال - فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى- "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد، داعيا المولى - عز وجل - أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع، كل عام وأنتم بخير".

كما أشارت الصحيفة إلى تهنئة السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية للشعب المصرى والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وذكرت الصحيفة أن قرينة الرئيس السيسى قالت - فى تدوينة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى - "أهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد أعاده الله بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير".

فى سياق آخر، وتحت عنوان (الرئيس يشارك فى المراحل النهائية للحوار الوطنى) نقلت (أخبار اليوم) عن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى تأكيده - خلال برنامجه (مصر جديدة) - أن الرئيس عبد الفتاح السيسىى سيشارك فى المراحل النهائية للحوار الوطنى، لافتا إلى أن الرئيس يريد الاستماع للجميع ولديه ثقة بأن الحوار سيفضى فى النهاية إلى بعض القرارات والآراء التى سيكون بعضها متوافقا والآخر متعارضا.

وقال رشوان إن جلسات الحوار ستكون علنية وسيتم إذاعتها مباشرة وكل من يرغب فى التقدم بأفكار سيسمح له بالمشاركة، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعا اليوم؛ لاستكمال ما قرره خلال الاجتماعين الماضيين، إلى جانب اقتراح تشكيل اللجان الفرعية للمحور الاقتصادى والاجتماعى.

وذكرت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (مصر ترفض استمرار إثيوبيا فى الملء الأحادى لسد النهضة) - أن مصر أكدت - فى خطاب إلى رئيس مجلس الأمن الدولى - اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق معها ومع السودان حول الملء والتشغيل، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأوضحت مصر- فى الخطاب الذى أرسله وزير الخارجية سامح شكرى - أنها سعت خلال المفاوضات التى جرت على مدى السنوات الماضية إلى التوصل لاتفاق عادل ومنصف حول السد، إلا أن إثيوبيا أفشلت كل الجهود والمساعى التى بذلت من أجل حل الأزمة.

وأكد وزير الخارجية فى خطابه إلى مجلس الأمن أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول السد يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أى مساس بحقوقها أو أمنها المائى أو أى تهديد لمقدرات الشعب المصرى الذى يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

ودعا وزير الخارجية المجلس لتحمل مسئولياته فى هذا الشأن، بما فى ذلك التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسى الصادر عن المجلس، والذى يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق فى أقرب فرصة ممكنة.

وتحت عنوان ("التعليم" تجرى المراجعة الأخيرة لنتيجة الثانوية العامة) ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن وزارة التربية والتعليم أعلنت بدء عملية مراجعة نتيجة الثانوية العامة أمس الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بالوزارة تأكيده أن مراجعة النتيجة ومطابقة البيانات ستتم على مدار اليومين المقبلين، على أن يتم حصر قائمة أوائل "الكنترولات" وترتيب الأوائل بكل شعبة، بالإضافة لطلاب الدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين بعد غد الاثنين، وتحديد القائمة النهائية للأوائل يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح المصدر أنه من المقرر الانتهاء من كل تفاصيل إعلان النتيجة يوم الثلاثاء المقبل، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحد أقصى الأربعاء، وكذا عرضها على وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛ لوضع مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، ومن المقرر أن تصل نتيجة الثانوية العامة للمدارس 7 أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

فى السياق ذاته، أشارت (المصرى اليوم) إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى اعتمد جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ 20 أغسطس المقبل.