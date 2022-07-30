أسعار الذهب اليوم السبت 30-7-2022 فى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 07:25 صباحاً - استقرت اسعار الذهب في اسواق الصاغة المصرية، اليوم الجمعة 30 يوليو 2022، بعد ارتفاعات قوية شهدته في تعاملات الامس بقيمة 3 جنيه ليصعد عيار 21 قرب مستويات 1000 جنه للجرام مرة اخري بعد أن كان هبط دون تلك المستويات، ما حفز عمليات شراء المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 يوليو 2022:

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 1000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفع إلى 1142 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 زاد إلى 857.25 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب دون مصنعية 8 الالاف جنيه.