الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافى الثانى اليوم من مسجد السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - ينطلق اليوم السبت، بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالقاهرة، الأسبوع الثقافى الثانى الذى أطلقته وزارة الأوقاف، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة يوميًا من السبت إلى الأربعاء.





وأكدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب. وقالت الوزارة، إن عددا من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.

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