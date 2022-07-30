مساعد وزير الخارجية يعقد جلسة مشاورات سياسية أثناء زيارته لجورجيا

جدة - نرمين السيد - وتم عقد جلسة المشاورات السياسية مع الجانب الجورجى برئاسة نائب وزير الخارجية الجورجى، والتى تم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية وبحث سبل تطويرها خلال الفترة القادمة، وإمكانية عقد اللجنة المشتركة لمراجعة الاتفاقيات بين البلدين فى كافة المجالات، كما تم تناول مجمل تطورات الأوضاع على الصعيدين الاقليمى والدولى.

كما التقى مساعد وزير الخارجية المصرى نائب وزير الزراعة والبيئة الجورجى، حيث تم بحث مجمل العلاقات فى مجال الزراعة بين البلدين، وبالإضافة إلى إمكانات وفرص التعاون فى مجالات الزراعة والتبادل التجارى، حيث تم الاتفاق على اتخاذ خطوات محددة لدفع التعاون فيها.

كما تم تناول الموضوعات المتعلقة بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والتى ستعقد فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.