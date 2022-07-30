الاستعلام عن قضية برقم القضية عبر موقع وزارة العدل moj.gov.eg

يحاول الكثير من الأشخاص الاستعلام عن قضية برقم القضية بكل سهولة ومن خلال الدخول على الانترنت على الهاتف المحمول من المنزل وبدون الذهاب إلى المحكمة وبذل جهد كبير وضياع وقت طويل في الوقوف في ازدحام كبير، وقد قامت الحكومة بعمل ذلك من أجل الحفاظ على عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستعلام عن قضية برقم القضية

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي لا بد من اتباعها لكي يتم الاستعلام عن قضية بالرقم الخاص بها وهذه الخطوات كالآتي:

الدخول على الرابط المباشر الخاص بموقع وزارة العدل .

يتم اختيار الاستعلام على موقف دعوى.

يتم اختيار الدرجة التي يتواجد عليها القضية سواء كانت جزئي، ابتدائي، استئناف، نقض.

ثم يتم إدخال اسم المحكمة التي يتواجد بها الدعوة القضائية.

يتم إدخال نوع الدعوى الخاصة بك حيث يوجد أنواع كثيرة ومتعددة من الدعوى ومنها مدني كلي، مدني حكومي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، بيوع، تجاري، صحة توقيع، لجنة منازعات عمال، لجنة تحسين، مدني مستأنف، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس.

ويتم إدخال السنة التي رفعت فيها الدعوة.

بعد الانتهاء من دخول جميع البيانات المطلوبة يتم الضغط على زر بحث وبعد الانتهاء من البحث يتم عرض نتيجة الدعوة القضائية الخاصة بك.

الخدمات الأخرى التي أتاحتها وزارة العدل من خلال البوابة الإلكترونية

لا تقتصر الخدمات التي تقدمها وزارة العدل على الاستعلام عن قضية فقط لكن يوجد بعض الخدمات الأخرى التي يتم الاستعلام عنها ومن هذه الخدمات الآتي:

خدمات التوكيل والتي يتم استخدامها من خلال الدخول على تطبيق أرغب في عمل توكيل وهو موقع إلكتروني يمكن تحميله بكل سهولة من على متجر بلاي.

خدمات التوثيق والشهر العقاري والمحاكم والقضايا وذلك يمكن الحصول عليه من خلال بوابة مصر الرقمية.

في نهاية مقال الاستعلام عن قضية برقم القضية ذكرنا جميع الخطوات التي يتم اتباعها بكل سهولة، وذكرنا الرابط الخاص بوزارة العدل الذي يتم الدخول عليه، وذكرنا جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة العدل من خلال المواقع الإلكترونية.