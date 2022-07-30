الأوقاف تعلن انطلاق مقرأة كبار القراء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح الأول من شهر المحرم 1444هــ، الموافق 30 يوليو 2022م مقرأة كبار القراء بمسجد الرحمة بالقاهرة الساعة العاشرة صباحًا، وذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله.





وأكدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث تستمر الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

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