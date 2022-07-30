الأرصاد تحذر من طقس اليوم: درجة الحرارة 42 فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - قالت الهبئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية اليوم السبت، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.





كما أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة اليوم 36 درجة مئوية والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة . ويقتصر نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على باقى مناطق الجمهورية .

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