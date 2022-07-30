دار الإفتاء: العبث بحياة الناس والإضرار بعلاجهم فساد فى الأرض

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه يجب على الإنسان العاقل ألَّا يضع أمر صحته تحت تَصرُّفِ غير المختصين ممَنْ تُسوِّل لهم نفوسهم أنَّهم يعلمون كلَّ شيء.
وأكدت أن العبث بحياة الناس والإضرار بعلاجهم وصحتهم وأبدانهم هو نوعٌ من الفساد فى الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها، ووصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير المختصِّ التجرُّؤ على وصف دواءٍ لمريض.
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