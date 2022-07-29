منطقة الأقصر الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الثانوية

جدة - نرمين السيد - وجاءت قائمة الطلاب الأوائل بالنسبة للقسم العلمى على النحو التالى: حصل أحمد خليفة بسطاوى معهد فتيات الدير على المركز الأول بنسبة 96.46٪، وجاء فى المركز الثانى محمد محمود مرتضى حامد معهد بنين الأقصر بنسبة 96.15٪، وفى المركز الثالث فاطمة باهى أحمد رزق معهد فتيات الدير بنسبة 95.69٪، والمركز الرابع أمنية سيد عبدالراضى محمد معهد فتيات الأقالتة بنسبة 92.46٪، وفى المركز الخامس نيرة محمد عبدالراضى أبو المجد معهد فتيات الأقالتة بنسبة 91.69٪.

وفى القسم الأدبى جاءت النتيجة على النحو التالى: توجت أميرة ناصر على محمد معهد فتيات الدير بالمركز الأول بنسبة 91.75٪، وحلت آية علاء سيد احمد جاد الرب معهد فتيات الزينية بحرى فى المركز الثانى بنسبة 91.27٪، وجاءت فى المركز الثانى مكرر آية محمود نوبى حسن معهد فتيات الدير بنسبة 91.27٪، ثم حنان محمود عبدالعزيز جيلانى معهد فتيات الدير فى المركز الثالث بنسبة 89.5، وفى المركز الرابع ريهام أحمد رمضان أحمد معهد فتيات الدير بنسبة 87.94٪.

وجاء فى المركز الأول القسم الأدبى "كفيف" حسان نوبى حسان عبدالرحمن معهد بنين القرنة بنسبة 82.70٪ وجاء فى المركز الثانى غادة أبو الحجاج رضوان حسن معهد فتيات المحاميد بنسبة 58.41٪.

ووجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية التهنئة للطلاب الأوائل وتمنى لهم التوفيق والمستقبل الواعد؛ وحث جميع الطلاب بالمنطقة على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والسير على درب هؤلاء الطلاب المتفوقين.

ومن جانبه أشار محمد بكرى مدير إدارة الامتحانات إلى أن النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.