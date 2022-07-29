محمد عبد العزيز: مجموعة جديدة من المحبوسين سيتم العفو عنهم رئاسيا قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 يوليو 2022 10:27 مساءً - قال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وشمل القرار العفو عن هشام فؤاد محمد عبد الحليم وقاسم أشرف قاسم أحمد وأحمد سمير عبد الحى على وطارق النهرى حازم حسن وعبد الرؤوف خطاب حسن وطارق محمد المهدى صديق وخالد عبد المنعم صادق صابر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مجموعة جديدة من المحبوسين سيتم العفو عنهم رئاسيا قريبا، موضحًا أن العفو يصدر لمن حصل على أحكام قضائية نهائية.

وتابع: "ما حدث اليوم هو امتداد لنوايا صادقة أعنلت منذ قرار الرئيس عبد السيسى بإعادة تفعيل دور اللجنة ضمن حزمة قرارات اتخذها الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية لتكون مقدمة للحوار الوطني".

وأردف: "نلمس بشكل واضح أن هناك نوايا صادقة، ونحن الآن دولة أكثر أمنا واستقرارا، واستطاعت بفضل إصرار وعزيمة من القوات المسلحة والداخلية هزيمة الإرهاب هزيمة ساحقة، وهناك حالة واضحة من الاستقرار تمكن الدولة من فتح صفحة جديدة وتعطى فرصة كبيرة للشباب المحبوسين فى قضايا متعلقة بالنشر ومخالفة إجراءات قانون التظاهر".

وقال: "نطمئن الأهالى لاتزال اللجنة بتشتغل، وقريبا هناك مجموعة جديدة من القوائم، ونحن لا ننظر للاسم سواء مشهور أو لا، ولكن نعمل وفق معايير واضحة".