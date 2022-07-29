رئيس الوزراء الألبانى يتسلم دعوة السيسى لحضور قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وسلم السفير رئيس الوزراء الألبانى رسالة الدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمشاركة فى فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، واستعرض السفير الجهود التى تقوم بها مصر للإعداد للمؤتمر ليكون نقطة تحول فى الجهود الدولية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
تطرق السفير، إلى التطورات الإيجابية فى العلاقات بين مصر وألبانيا فى ضوء الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الألبانى إلى مصر فى أكتوبر الماضى ولقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المسؤول الألبانى، على تطلعه لتطوير العلاقات مع مصر فى جميع المجالات، والبناء على ما يربطهما من علاقات تاريخية وسياسية طيبة.
كما أطلع السفير حيدر، رئيس الوزراء على استعدادات السفارة لإقامة أول أسبوع ثقافى مصرى فى ألبانيا فى الفترة من 19-25 سبتمبر 2022 والذى يعقد تحت رعايته، ويتضمن العديد من الفنون المتنوعة التى تعكس الثقافة والحضارة المصرية الثرية.
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