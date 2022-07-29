رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - داعيا الله – عز وجل – أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا، الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقق شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا، وأن يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا.