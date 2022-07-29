محافظ كفر الشيخ يهنئ صاحبتى المركز الأول فى مسابقة الاتصال «ITC»

جدة - نرمين السيد - هنأ محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الطالبتين ندى جمعة عراقى، وروان خالد محمد، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، لفوزهما بالمركز الأول فى مسابقة الاتصال "ITC" على مستوى الجمهورية، وذلك على مشروعهما معالجة مياه الصرف الصحى بالطوب الأحمر.





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