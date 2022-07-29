البابا تواضروس يلتقى خدام كنائس دول الخليج (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، لقاءً مع خدام وخادمات كنائس بعض دول الخليج العربى، وهى دول الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، السعودية.





أقيم اللقاء الذى يعد اللقاء الثالث لقداسته مع خدام كنائس الخليج، فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وحضره 500 خادم وخادمة، وكهنة كنائس الخليج، ومن أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج، والأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة. وألقى قداسة البابا كلمة عن التحديات المعاصرة وكيفية مواجهتها، مشيرًا إلى النقاط الأساسية التالية: الله ضابط الكل، الكتاب المقدس مرشد الحياة، الكنيسة ميناء الخلاص، الأسرة كيان الأمان. ثم أجاب قداسته على أسئلة الحاضرين التى تنوعت بين أسئلة روحية وطقسية ورعوية، وفى نهاية اللقاء وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية.

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