مهرجان كشفى لفرق الجوالة والمرشدات ببنى سويف

وبحسب بيان صحفى صدر، اليوم الجمعة، عن المديرية، فقد فاز بالمركز الأول عشيرة مركز شباب مدينة إهناسيا(جوالة) وبالمركز الثانى عشيرة مركز شباب مدينة ناصر(مرشدات) بحضور محمود بيومى منسق الجوالة بالمديرية والقائد محمد البحيرى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكشافة والمرشدات ومسئول تنسيقيات الصعيد والقائد معتز حسن رئيس مجلس إدارة الكشافة الجوية بنى سويف ورئيس تنسيقية بنى سويف والقائد أحمد خليفة ممثلا عن فتيان الكشافة والقائد يوسف رومانى ممثلا عن الكشافة الجوية والقائدة هبة روبى ممثلا عن المرشدات.
وأوضح البيان أن المهرجان برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف وبتوجيهات نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وجيهان حنفى مدير الإداره العامة للبرامج التطوعية والكشفية وإشراف مصطفى إبراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف ورحاب صلاح مدير إدارة الشباب.
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