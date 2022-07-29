صحة بنى سويف: حصول أكثر من 24 ألف سيدة على خدمات حملة تنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة محمد يوسف عبدالخالق، نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة التى انطلقت بإدارات (بنى سويف، ناصر، الفشن) ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، ما أسفر عن استفادة 10 آلاف و48 سيدة من الخدمة ليصل عدد السيدات الحاصلات على الخدمة إلى أكثر من 24 ألف سيدة خلال المرحلة الأولى والثانية.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة -فى تصريح اليوم الجمعة- أن السيدات الحاصلات على وسائل التنظيم منهن (جدد + مترددات)، وتم تركيب لولب، وإعطاء 538 من الكبسولات، و1801حقن أحادية، و302 حقن مركبة، و1291 حبوب أحادية، و216 حبوب مركبة موضعية بجانب متابعة الحمل لعدد 322 سيدة، وإجراء كشف نساء وتقديم المشورة وإجراء و153 سونار، وتصدر مركز الفشن أعلى نسبة فى حصول المنتفعات على الخدمة طبقا لمعدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة ثم ناصر فبنى سويف، ليصل إجمالى عدد السيدات المنتفعات من الحملة " خلال المرحلتين " إلى أكثر من 24 ألف سيدة.

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