عاجل- قرار جمهورى بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم قضائيا

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 329 لسنة 2022، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وهم: هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم اشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحى على، طارق النهرى حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب، طارق محمد المهدى صديق، خالد عبد المنعم صادق صابر.

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