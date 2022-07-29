محافظ الإسكندرية يستقبل قبطان السفينة اليونانية ايكاريا

وأعرب محافظ الإسكندرية، عن سعادته باستقبال الوفد على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات الجيدة التى تجمع البلدين فى جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.
وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتسهيل زيارة الوفد لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية.
من جانبهم، أكد الوفد اليونانى قوة العلاقات بين الجانبين، وذلك للتشابه الكبير بين ثقافة وحضارة البلدين، وأعربوا عن سعادتهم بوجودهم على أرض الإسكندرية.
وأضاف الوفد أنهم حريصين على زيارة الأماكن الأثرية فى الإسكندرية خلال زيارتهم القصيرة.
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