مسابقة 30 ألف معلم ومشروعات العلمين.. أهم قرارات مجلس الوزراء خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - جاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بأن يكون يوم السبت 30 يوليو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

كما تمت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها فى القانون القائم، وهى الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

كذلك تمت الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن قطعتى أرض ناحية محافظة الإسكندرية، الأولى بمساحة 10.47 فدان، والثانية بمساحة 12.33 فدان، بهدف استغلالهما فى تنفيذ مشروعات للثروة الداجنة، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 100.6 فدان، تعادل 422624 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ناحية مدينة الفيوم الجديدة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، التابعة لوزارة النقل؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف، نقلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت القرارات أيضا وفقا لما أظهره التقرير، الموافقة على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراسى والموانئ البحرية، والذى نص فى مادته الأولى على أن يعمل بأحكام هذه اللائحة فى جميع المراسى السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التى يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية.

وأيضا تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع أراضى الإصلاح الزراعى، الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، لصالح المحافظة؛ وذلك لإقامة عدد من مشروعات النفع العام عليها، والتى تتمثل فى إنشاء بعض المدارس فى عدة مراحل دراسية بنطاق عدد من أحياء المحافظة، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الأسواق النموذجية، وذلك طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 10 مكررا، من قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، بعد تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2022.

كما تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 48 بشأن عدة موضوعات، فضلا عن الموافقة على قيام محافظة المنوفية بتنفيذ عدد 11 مشروعا للنفع العام، تتضمن إقامة محطات للصرف الصحى بقرى مركز تلا، والممولة من البنك الدولى، والبنك الآسيوى، بهدف الاستثمار فى البنية التحتية، بالنظر لأهمية تلك المشروعات فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى تلك القرى، فى حين تمت الموافقة على الترخيص لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيه الواحد، بمناسبة احتفال كلية الطب ـ جامعة القاهرة، باليوبيل الذهبى لخريجى دفعة 1972، كما تم استعراض مذكرة بشأن أهم نتائج المشاركة المصرية فى "إكسبو 2020 دبى"، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا مستجدات الإبقاء على الجناح المصرى باكسبو دبى، ضمن مشروع "ديستركت 2020"، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف الترويج الاستثمارى والسياسى والثقافى لمصر فى دولة الإمارات، مع إدارة وتشغيل الجناح المصرى وفق خطة متكاملة.

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 189.58 فدان، ناحية جنوب طريق القاهرة / العين السخنة، لصالح جامعة عين شمس، لاستخدامها فى إقامة جامعة عين شمس الأهلية، والتوسعات المستقبلية لها، وذلك نقلا من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى الخدمات التعليمية بالتوازى مع التوسع العمرانى الكبير، وكذلك الموافقة على قيام وزارة البيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات للقيام بعدد من الأعمال، ضمن مشروع لصون التنوع البيولوجى فى مصر، وتشمل تطوير قرية الغرقانة، وتطوير وإدارة مركز الزوار بمحمية نبق الطبيعية لاستخدامه أثناء أعمال مؤتمر المناخ، مع التصريح للشركة بممارسة نشاط إنشاء نزل بيئى بالمحمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بتلك المنطقة.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، حيث أكد أن الإسراع فى تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية ينطلق من حرص القيادة السياسية فى البلدان الثلاثة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها.

كما تم عقد اجتماع لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية فى سوق الأوراق المالية، وذلك بحضور وزيرى الأوقاف، والمالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ورئيس الهيئة القومية للبريد المصرى، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ورئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين.

وكذلك تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والمالية، والطيران المدنى، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ومساعد وزير الطيران، ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة، إلى جانب اجتماع مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذى لشركة "أدنوك"، والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثانى "للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية" المنعقدة بالقاهرة، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بين البلدين، بجانب اجتماع لوزراء دول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، حيث أكد على إزالة أى عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات ونسف كل المعوقات على الأرض.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء لهذا الأسبوع كما جاء فى التقرير، اجتماعا لبحث المشكلات التى تواجه مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا، حيث كلف بسرعة الاتفاق على آلية تشغيل هذا المركز العلاجى المهم وتقديم الخدمة للمواطنين، وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، ومدير مستشفى سرطان الأطفال 57357.

كما عقد مدبولى اجتماعا مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمتابعة جهود جامعة النيل الأهلية فى خدمة النشر الدولى ودعم مسيرة البحث العلمى فى مصر، وذلك بحضور رئيس الجامعة، ومساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، كما عقد اجتماعا لبحث فرص التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة المصرية - القطرية، وذلك بحضور وزيرتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار القانونى لوزيرة التخطيط، ومدير الصندوق السيادى، ورئيس جهاز التمثيل التجارى.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مصلحة الجمارك، فضلا عن اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "رى نيو باور برايفت ليمتد" إحدى الشركات الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة فى الهند، والوفد المرافق له، نوه خلاله إلى أن رئيس الجمهورية يتابع جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمى رائد فى صناعات الهيدروجين الأخضر.

وأيضا عقد مدبولى اجتماعا لمتابعة الجهود المتخذة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن عدد من المواقع فى شرق القاهرة، بحضور وزيرى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة القومية للبريد، ومدير أمن القاهرة، ومساعد وزير النقل للمكتب الفنى، ورئيس حى المقطم، بالإضافة إلى اجتماع مع وزيرة البيئة، ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لعرض بعض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، فضلا عن الاجتماع التاسع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، لمتابعة جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، تفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، حيث وجه بإسراع معدلات تنفيذ المشروع الذى يرتقى بمنطقة ذات أهمية تاريخية للحفاظ على قيمة "القاهرة" كوجهة سياحية وثقافية مميزة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

واستعرض مدبولى تقريرا من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن إجراء الجهاز المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث اطمأن على سير مراحل المسابقة بحوكمة تضمن تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وبشكل يحقق اختيار الأكفأ من بين المتقدمين.

كما شهد مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين شريكا رابعا، الى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهى الشراكة التى تم إطلاقها فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى 29 مايو الماضى، وضمت الأخيرة مع مصر والأردن بهدف تعزيز دور القطاع الصناعى، كما قام سيادته بإرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، حيث تقدم بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام، فضلا عن إرسال برقية تهنئة إلى شيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، حيث أعرب عن أصدق التمنيات القلبية لفضيلة الإمام الأكبر بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كذلك شهد مدبولى مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الأولية بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بسعة تصل إلى 220 ألف طن سنويا، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية، وشركة "رنيو باور برايفت ليمتد" إحدى الشركات الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة فى الهند.

كما عقد مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، وكذلك جولة ليلية لتفقد المنطقة الترفيهية والشاطئية فى مدينة العلمين الجديدة، بعد تشغيلها، ورافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد الوزير، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو الشركة المسؤولة عن التشغيل.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، اللقاء مع محافظ الجيزة لمتابعة عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة خاصة فى قطاعات الطرق، والخدمات، والمرافق، فضلا عن لقاء مع وزير التربية والتعليم لمتابعة مستجدات تطوير المناهج الدراسية، والخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل، وجهود التوسع فى المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة موقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة مثل منظومة التحول الرقمى، والخدمات المقدمة من خلال البريد المصرى، إلى جانب لقاء مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن أعمال تطوير الطريق الدولى الساحلى.