حياة كريمة تنعش قرى القليوبية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها لتحسين جودة حياة المصريين، ومن بين المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة نحو 770 مشروعا بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بتكلفة تصل لـ7.7 مليار جنيه.





وتستهدف المبادرة 9 وحدات و36 قرية و148 عزبة فى شبين القناطر، كما تشمل المشروعات إنشاء 9 مجمعات خدمية بتكلفة 81 مليون جنيه. ويوضح الفيديوجراف أبرز مشروعات حياة كريمة فى القليوبية: ونجحت المبادرة فى الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات خدمية بالكامل، فيما يجرى العمل على قدم وساق بـ 5 مجمعات أخرى.

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