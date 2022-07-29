جامعة سوهاج: 299 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات قدرات كلية التربية الرياضية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق، إنه تقدم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية حتى الآن 174 طالبا و125 طالبة.





وأضاف رئيس الجامعة - فى تصريح، اليوم الجمعة - أن الاختبارات تستمر حتى يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الأماكن المخصصة لسحب وتسليم الملفات وإجراء الاختبارات، وذلك على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبى المبدئى، ومرورا باختبارات "الطول، والوزن، والقوام، والاختبارات البدنية والمهارية، والاختبار المعرفى، ولجنة الترجمة والرصد"، منوها بأنه يجب على الطالب أن يجتاز الاختبارات بنسبه نجاح 60% من إجمالى مجموع الدرجات.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة من الطالب أثناء التقديم تشمل إيصال التسجيل الإلكترونى، أصل وصورة ضوئية من رقم جلوس الثانوية العامة، صورة من بطاقة الرقم القومى، و6 صور شخصية حديثة مقاس "6*4"، وشهادات التفوق الرياضى فى حالة وجودها إن أمكن.