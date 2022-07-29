وأضاف رئيس الجامعة - فى تصريح، اليوم الجمعة - أن الاختبارات تستمر حتى يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الأماكن المخصصة لسحب وتسليم الملفات وإجراء الاختبارات، وذلك على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبى المبدئى، ومرورا باختبارات "الطول، والوزن، والقوام، والاختبارات البدنية والمهارية، والاختبار المعرفى، ولجنة الترجمة والرصد"، منوها بأنه يجب على الطالب أن يجتاز الاختبارات بنسبه نجاح 60% من إجمالى مجموع الدرجات.
وأوضح أن الأوراق المطلوبة من الطالب أثناء التقديم تشمل إيصال التسجيل الإلكترونى، أصل وصورة ضوئية من رقم جلوس الثانوية العامة، صورة من بطاقة الرقم القومى، و6 صور شخصية حديثة مقاس "6*4"، وشهادات التفوق الرياضى فى حالة وجودها إن أمكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة سوهاج: 299 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات قدرات كلية التربية الرياضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.